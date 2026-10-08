OPS Metriks AI, Tradelab: CdA ritiene non congruo il corrispettivo dell’offerta

(Teleborsa) - TradeLab
, PMI Innovativa e punto di riferimento in Italia nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato dell’emittente, contenente le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di scambio
(OPS
)volontaria totalitaria promossa da Metriks AI Società Benefit (“Offerente”) su massime n. 5.450.000 azioni ordinarie di TradeLab.Il CdA ritiene non congruo il Corrispettivo dell’Offerta
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, con l’astensione di Gennaro Tesone, che ha ritenuto di astenersi in quanto amministratore di Workgroup S.r.l., ha ritenuto non congruo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo dell’Offerta, pari a n. 0,667 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione per ciascuna azione TradeLab portata in adesione (“Corrispettivo”).La valutazione del Consiglio di Amministrazione e la Fairness Opinion
Ai fini della propria valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell’Offerta descritti nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 24152 del 30 settembre 2026 e ha tenuto anche conto della fairness opinion rilasciata in data 7 ottobre 2026 da Pier Francesco Biglione, in qualità di esperto indipendente a supporto del Consiglio di Amministrazione (“Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente”), che ritiene il Corrispettivo non congruo, da un punto di vista finanziario, per gli azionisti di TradeLab. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle valutazioni contenute nella Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente.