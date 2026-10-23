Metriks AI, nessuna adesione OPS Tradelab dal 19 al 23 ottobre

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di TradeLab promossa da Metriks AI , quest'ultima rende noto che dal 19 al 23 ottobre incluso, non sono state portate in adesione azioni oggetto dell'offerta.



Si ricorda che il periodo di adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del 12 ottobre e terminerà alle ore 17:30 del 4 dicembre prossimo, estremi inclusi.



L'offerente riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo in azioni per ciascuna azione portata in adesione pari a 0,667 azioni ordinarie dell'offerente stesso di nuova emissione, che saranno assegnate il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ovverosia l'11 dicembre, salvo proroghe.







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