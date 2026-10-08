Milano 11:21
49.327 -1,29%
Nasdaq 7-ott
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Dow Jones 7-ott
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Londra 11:21
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Francoforte 11:21
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Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per STMicroelectronics
Sottotono il microchip-maker italo-francese, che passa di mano con un calo del 3,54%.
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