Porsche incrementa la propria partecipazione in Manthey Racing al 67%

(Teleborsa) - Porsche AG ha portato al 67% la propria quota di partecipazione in Manthey Racing. Nell'ambito della strategia "Sportwagenschmiede '35" e della neonata iniziativa "Home of Sports Cars", l'azienda intende rafforzare le proprie attività nel settore delle vetture ad alte prestazioni.



"Manthey è da molti anni un partner di fiducia di Porsche, saldamente radicato nel mondo del motorsport e forte di una clientela fedele. Intendiamo valorizzare ulteriormente questo legame - afferma il CEO Michael Leiters - Incrementando la nostra partecipazione, ci avviciniamo ancora di più al marchio - che ha sede nei pressi del Nurburgring e vanta un eccezionale successo nelle competizioni riservate ai clienti - con l'obiettivo di ampliare la nostra offerta congiunta. Stiamo pensando a modelli speciali, kit di potenziamento ed esperienze esclusive in pista".



Sotto l'egida di "Home of Sports Cars", Porsche raggrupperà le proprie attività in tre aree: Performance (che include Manthey), Esclusività (Sonderwunsch ed Exclusive Manufaktur) e Heritage (Tradizione).



Manthey unisce trent'anni di esperienza nel segmento GT a un palmarès di grande prestigio nel motorsport, che comprende sette vittorie assolute alla 24 Ore del Nurburgring, sei vittorie di classe a Le Mans e numerosi titoli FIA WEC e campionati DTM. Attraverso questo incremento della partecipazione, Porsche intende consolidare la collaborazione con Manthey ed espandere ulteriormente la propria presenza nel segmento delle vetture ad alte prestazioni - sia per la pista che per la strada - andando oltre la gamma dei propri modelli GT.

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