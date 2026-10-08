REVO Insurance: non raggiunto un accordo per la possibile acquisizione di Eurocaution

(Teleborsa) - REVO Insurance rende noto che, nell’ambito del processo avviato per la possibile acquisizione dell’intero capitale sociale di Eurocaution S.A. (“Eurocaution”), società lussemburghese attiva nell’intermediazione assicurativa nel comparto delle cauzioni, non è riuscita a raggiungere nei tempi ipotizzati un accordo sul contratto di compravendita (Share Purchase Agreement) e, più in generale, sulla

documentazione contrattuale; pertanto, non procederà all’acquisto di Eurocaution pur riservandosi la possibilità di esplorare eventuali collaborazioni commerciali con la società stessa.



Il mancato perfezionamento dell’operazione non incide sugli obiettivi industriali e finanziari della Compagnia, che conferma i target al 2028, definiti sulla base dello sviluppo organico del Gruppo.



La Compagnia, si legge in una nota, proseguirà, al contempo, il percorso di sviluppo internazionale avviato nel 2024 con l’apertura della Branch Iberia e continuerà a valutare, con approccio selettivo e nel rispetto dei propri criteri di disciplina strategica e finanziaria, anche eventuali opportunità di crescita per vie esterne coerenti con gli obiettivi del Gruppo e idonee a creare valore per i propri azionisti.

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