T. Rowe Price lancia i primi ETF attivi in Europa

(Teleborsa) - T. Rowe Price, colosso statunitense con 1.870 miliardi di dollari di masse in gestione, ha lanciato i suoi primi ETF attivi quotati in Europa. La gamma iniziale comprende due strategie azionarie: T. Rowe Price ETF ICAV - T. Rowe Price Integrated Global Equity Index UCITS ETF - Ticker: TIGE; T. Rowe Price ETF ICAV - T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index UCITS ETF - Ticker: TUSE.



L'ingresso di T. Rowe Price nel mercato europeo degli ETF si basa sulla consolidata attività della società nel settore degli ETF negli Stati Uniti. I nuovi ETF si basano sull'approccio Enhanced Investing di T. Rowe Price, che combina ricerca fondamentale, capacità quantitative proprietarie e una costruzione di portafoglio disciplinata.



Il T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index UCITS ETF offre un'esposizione azionaria statunitense benchmark-aware, adatta come componente core di portafoglio o come complemento a posizioni passive già esistenti. Il T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF, invece, è concepito come una strategia azionaria globale core ad alta convinzione, che si basa su un approccio di investimento consolidato con un track record di oltre dieci anni.



Entrambi gli ETF sono strutturati come ETF UCITS domiciliati in Irlanda e saranno registrati l'8 ottobre 2026 presso Deutsche Börse/Xetra. La registrazione presso la London Stock Exchange avverrà il 15 ottobre 2026, seguita da Borsa Italiana il 22 ottobre 2026.



"Gli ETF stanno diventando una componente sempre più rilevante del modo in cui gli investitori in Italia costruiscono e gestiscono i propri portafogli - ha detto Donato Savatteri, Head of Distribution - Southern Europe di T. Rowe Price - Con la crescente diffusione di questi strumenti, riteniamo che gli investitori cercheranno un ventaglio di scelta più ampio, non solo tra gestione attiva e passiva, ma anche nelle modalità con cui accedere a diversi approcci di investimento".



"La prossima registrazione presso Borsa Italiana rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo della nostra offerta di ETF in Europa e nell'ampliamento delle soluzioni di investimento disponibili per gli investitori italiani", ha aggiunto.

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