BCE, crescono gli attivi delle banche operanti in Ue

(Teleborsa) - Resta solido il contesto bancario europeo, che mostra una crescita degli attivi, a fronte di un minimale aumento del peso dei crediti deteriorati. E' quanto emerge dal consueto rapporto della BCE sul settore bancario al 30 giugno 2026, che ha interpellato 336 gruppi bancari e 2283 istituti di credito indipendenti e filiali e succursali controllate da soggetti extra-UE, rappresentativi di quasi il 100% del bilancio del settore bancario.



Il totale degli attivi degli istituti di credito con sede in UE - segnala l'Eurotower - è aumentato del 5,18% nei primi sei mesi dell'anno, passando da 33,27 trilioni di euro a giugno 2025 a 34,99 trilioni di euro a giugno 2026.



Nello stesso periodo, il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali degli istituti di credito dell'UE è aumentato di 0,03 punti percentuali su base annua, attestandosi all'1,99% a giugno 2026.



Il rendimento complessivo del capitale proprio degli istituti di credito dell'UE è stato del 5,31% a giugno 2026 e il loro coefficiente Common Equity Tier 1 è stato del 16,43%.







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