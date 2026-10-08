Unipol, Board delibera aumento di capitale fino a 2,5 miliardi

Prezzo di sottoscrizione fissato a 20,56 euro

(Teleborsa) - Il Cda di Unipol ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 2,5 miliardi di euro, mediante emissione di azioni ordinarie.



L'avvio dell'offerta in opzione dell'Aumento di Capitale è subordinato all'approvazione da parte di CONSOB del prospetto relativo all'Aumento di Capitale e alla pubblicazione dello stesso.



Il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni in è stato fissato in 20,56 euro per azione, di cui 4,69 euro da imputarsi a capitale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo, con emissione di massime 121.582.320 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 10 nuove azioni ogni 59 azioni Unipol detenute.



Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni Unipol pari al 18,75%, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa") delle azioni Unipol del 7 ottobre 2026.



Il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale sarà pertanto pari a Euro 2.499.732.499,20. Il capitale sociale della Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari e Euro 3.935.571.385,42.



Subordinatamente all'approvazione del Prospetto, il calendario dell'offerta prevede che i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre (data di stacco dei Diritti di Opzione) al 26 ottobre 2026, e siano negoziabili su Euronext Milan dal 12 al 20 ottobre 2026.



Unipol ha inoltre precisato che, al fine di favorire il buon esito dell'Aumento di Capitale, i principali azionisti del patto di sindacato vigente sulla Società nonché altri soci della stessa, detentori complessivamente del 50,27% circa del capitale sociale, hanno assunto impegni irrevocabili per la sottoscrizione integrale delle nuove azioni agli stessi spettanti nel contesto dell'Aumento di Capitale.



La Società inoltre ha sottoscritto il contratto di underwriting relativo all'Aumento di Capitale con J.P. Morgan SE in qualità di Lead

Global Coordinator, BNP PARIBAS in qualità di Joint Global Coordinator, e Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International ed Equita SIM in qualità di Joint Bookrunner. In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, nei termini e alle condizioni ivi previsti, a sottoscrivere e liberare le eventuali nuove azioni rimaste

inoptate al termine dell'Offerta in Borsa, fino a un importo massimo corrispondente al valore complessivo dell'Aumento di Capitale, al netto del controvalore degli impegni di sottoscrizione.





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