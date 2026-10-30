Unipol, aumento di capitale interamente sottoscritto: collocate tutte le nuove azioni
(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni rende noto che, a seguito della vendita nel corso della seduta di Borsa del 28 ottobre 2026 di tutti i n. 11.321.451 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione, l’aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per n. 121.582.320 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.499.732.499,20, senza che si sia reso necessario l’intervento del consorzio di
garanzia.
Tale risultato, spiega la società in una nota, conferma il forte interesse ed apprezzamento da parte degli azionisti esistenti e del mercato nei confronti della Società, come dimostrato sin dalle prime fasi dell’avvio dell’offerta in opzione.
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