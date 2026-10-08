USA, stoccaggi gas aumentano oltre il consensus di 85 BCF

I dati EIA

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 2 ottobre 2026 sono risultati in crescita di 85 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (79 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 64 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.500 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.630 BCF) e in salita del 2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.432 BCF.

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