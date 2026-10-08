Vodafone incrementa l'obiettivo di risparmio sui costi per VodafoneThree

(Teleborsa) - Vodafone ha detto di aver compiuto "progressi significativi" verso gli obiettivi di riduzione dei costi e la fiducia nel piano di attuazione porta il gruppo britannico a innalzare l'obiettivo a 1 miliardo di sterline di risparmi annui entro l'anno fiscale 2032 (rispetto ai precedenti 0,7 miliardi annui entro l'anno fiscale 2030) per VodafoneThree. L'aggiornamento è stato fornito in vista dell'incontro odierno con gli investitori, incentrato sulla strategia di VodafoneThree, sulle ambizioni di crescita e sulla creazione di valore prevista per i prossimi anni.



"Oggi illustriamo nel dettaglio la nostra strategia e le ambizioni di crescita per il Regno Unito - ha detto la CEO Margherita Della Valle - Presentiamo nuovi obiettivi finanziari più ambiziosi e delineiamo il piano operativo predisposto per raggiungerli. Abbiamo creato VodafoneThree perché abbiamo intravisto l'opportunità di trasformare il mercato britannico. Per raggiungere dimensioni tali da poter investire. Per imprimere una svolta decisiva alla qualità della rete e all'esperienza del cliente in ogni regione del Regno Unito. E per costruire un'azienda più solida, capace di creare valore sostenibile a lungo termine".



"Dopo un avvio promettente, siamo ancora più fiduciosi nelle opportunità che ci attendono - ha aggiunto - Ecco perché abbiamo innalzato l'obiettivo di risparmio sui costi a 1 miliardo di sterline: VodafoneThree è destinata a contribuire in misura sempre maggiore alle ambizioni di crescita di Vodafone".



I nuovi obiettivi finanziari per il Regno Unito prevedono: crescita dell'EBITDAaL rettificato con CAGR "mid-to-high single digit" (anni fiscali 2025-2032); crescita dell'Operating Free Cash Flow di oltre 3 volte superiore (rispetto all'anno fiscale 2025); rendimento del capitale investito (superiore al costo del capitale entro l'anno fiscale 2032; nettamente superiore entro l'anno fiscale 2034).

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