A2A apre un nuovo sportello clienti a Milano, nel quartiere Lambrate

(Teleborsa) - A2A ha inaugurato oggi un nuovo sportello clienti a Milano, in via Salieri 1, nel quartiere Lambrate. Il presidio è dedicato alla consulenza e all'assistenza sui temi dell'energia e dei servizi per la casa.



Presso il punto vendita, secondo quanto reso noto dal Gruppo, i clienti possono ricevere supporto sulla fornitura di energia elettrica e gas e sulle soluzioni ad alta efficienza energetica, tra cui caldaie, condizionatori e pompe di calore, oltre che sulle soluzioni per la mobilità elettrica e sugli impianti fotovoltaici.



La nuova apertura rafforza la presenza della società nell'area milanese. Il Gruppo indica tra le finalità dell'iniziativa la messa a disposizione dei cittadini di luoghi di ascolto, informazione e supporto per l'accesso ai servizi energetici, con un punto di contatto diretto per l'utenza.



Lo sportello di Lambrate si aggiunge ai 4 Spazi A2A già operativi nel capoluogo lombardo e agli altri punti fisici di contatto presenti nella provincia di Milano. L'apertura rientra nel piano di sviluppo della rete retail di A2A Energia, attiva sul territorio nazionale, che prevede di arrivare a 160 punti fisici entro il 2030.



La mappa completa dei presidi di A2A Energia è consultabile sul sito dedicato dell'azienda, nella sezione Spazio A2A.





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