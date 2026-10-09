Banca Generali vola in Borsa con indiscrezioni su risiko e CdA straordinario UniCredit

(Teleborsa) - Banca Generali è uno dei migliori titoli di Piazza Affari nella seduta odierna, beneficiando delle indiscrezioni di stampa su un CdA straordinario di UniCredit . Il Sole 24 Ore scrive che l'interesse di Andrea Orcel per le reti di distribuzione nel private banking, come Banca Generali , può avere alimentato l'attenzione del banchiere con le recenti ipotesi di un interesse di Generali per le quote di minoranza della controllata guidata da Gian Maria Mossa.



Sempre nella galassia Generali, Il Sole 24 Ore scrive che Marco Sesana, attuale general manager di Generali, sarebbe prossimo all'uscita. Il divorzio sarebbe consensuale e sarebbe frutto della convinzione di entrambe le parti che il percorso di crescita del manager all'interno dell'azienda fosse ormai giunto al capolinea. Sesana non dovrebbe essere sostituito e le sue responsabilità dovrebbero essere assunte da Giulio Terzariol, che scorso gennaio ha assunto la carica di direttore generale e deputy CEO della compagnia.



Spicca il volo Banca Generali , che raggiunge 62,85 euro, con un aumento del 4,58%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 63,2 e successiva a quota 64,2. Supporto a 62,2.

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