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BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 4.061.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 4.061.000 azioni
(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 4.061.000 azioni tra il 2 e l'8 ottobre, a un prezzo medio di 13,5777 euro per azione.

All'8 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 14.837.122 azioni, pari a circa lo 0,71% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.






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