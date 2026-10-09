BPER Banca aggiorna il buyback, acquistate altre 4.061.000 azioni

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 4.061.000 azioni tra il 2 e l'8 ottobre, a un prezzo medio di 13,5777 euro per azione.



All'8 ottobre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 14.837.122 azioni, pari a circa lo 0,71% del capitale sociale. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.















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