Ferrari, acquistate azioni per 10,14 milioni di euro nel buyback

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 28.800 azioni ordinarie tra il 26 e il 30 ottobre 2026 su Euronext Milan, a un prezzo medio unitario di 352,1865 euro, per un controvalore complessivo di 10.142.971,12 euro. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'avvio della terza tranche e fino al 30 ottobre 2026 sono state acquistate 370.061 azioni su EXM per 130.524.314,01 euro e 77.824 azioni sul NYSE per 31.498.189,59 dollari.



Al 30 ottobre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 2.038.689 azioni proprie, pari all'1,15% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 2.149.069 azioni per 668.739.227,70 euro.











(Foto: ignis CC BY-SA 3.0)

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