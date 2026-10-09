BPER Banca, Standard Ethics conferma il rating "EEE-"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di BPER Banca a "EEE-". Si tratta dell'ottavo notch su nove (nella fascia "Excellent") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Tra le principali attività in campo ESG, la Banca ha elaborato il Piano di Transizione e il Piano di Decarbonizzazione, nonché definito i target di decarbonizzazione dei portafogli proprietari. In area Social (S), la Banca ha promosso nuove attività formative in tema di Diversity & Inclusion e introdotto ulteriori presidi per la riduzione del gap retributivo tra i generi. A livello di Governance (G), la banca conferma il proprio impegno nell'osservare i principi di Sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Ue. Il sistema di ESG risk management è adeguato alle best practice internazionali; la rendicontazione è allineata alle richieste normative comunitarie ed è arricchita da ulteriori documenti sia a carattere volontario che legati ai framework tematici ai quali aderisce la Società. Il CdA è in maggioranza indipendente. Si auspica il raggiungimento della parità di genere nel CdA e l'adozione di una Policy sui Diritti Umani.

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