Energy, nominato l'esperto indipendente per percorso di risanamento

(Teleborsa) - Energy , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) e nei servizi cloud e ingegneristici, ha comunicato che, nell'ambito del percorso di risanamento del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), è stato nominato l'Esperto Indipendente nella persona di Paolo Toniolatti, che ha comunicato l'accettazione dell'incarico in pari data.



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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