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Energy, nominato l'esperto indipendente per percorso di risanamento

Energia, Finanza
Energy, nominato l'esperto indipendente per percorso di risanamento
(Teleborsa) - Energy, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) e nei servizi cloud e ingegneristici, ha comunicato che, nell'ambito del percorso di risanamento del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), è stato nominato l'Esperto Indipendente nella persona di Paolo Toniolatti, che ha comunicato l'accettazione dell'incarico in pari data.

(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)
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