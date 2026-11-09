Clabo, ok CdA a operazione con parte correlata con Cla.Bo.Fin.

Nell’ambito dei piani di ristrutturazione

(Teleborsa) - Il Cda di Clabo ha approvato, previo parere favorevole del comitato OPC, un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza con la controllante Cla.Bo.Fin. (titolare del 59,5% del capitale sociale).



In particolare, l'operazione prevede la rinuncia al credito vantato dalla società verso Clabofin, con conseguente estinzione del pegno su marchi Bocchini costituito a garanzia, sospensivamente condizionata all'omologazione definitiva, da parte del Tribunale di Ancona, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società sottoscritto il 9 ottobre scorso e al buon esito della composizione negoziata

della crisi di Clabofin e alla valutazione del valore dei marchi Bocchini da parte di un esperto indipendente.



Inoltre, prevede l'acquisto da Clabofin dei marchi Bocchini. Anche questo atto è sospensivamente condizionato alle suddette condizioni sospensive.



I dettagli dell'operazione

Nel dettaglio, la società rinuncia, a titolo di remissione del debito e senza corrispettivo, all'intero credito vantato verso Clabofin per capitale, interessi e accessori, derivante dal contratto di finanziamento del 20 maggio 2020 e successivi addendum per un valore di Euro 3.833 migliaia, e al credito derivante dal consolidato fiscale nazionale per Euro 2.330 migliaia per un importo complessivo pari a circa Euro 6.163 migliaia. Alla data di efficacia di avveramento delle condizioni sospensive, il credito e il pegno sui marchi Bocchini si estinguono. Se le condizioni non si avvereranno entro il 30 giugno 2027 (termine prorogabile per iscritto), l'accordo di rinuncia si risolverà di diritto. Il credito e il relativo pegno resteranno integri.



In esecuzione del piano di risanamento attestato sotteso all'accordo di ristrutturazione, Clabo acquisterà da Clabofin i marchi Bocchini, nelle registrazioni in vigore, per un corrispettivo di Euro 1,5 milioni da corrispondere all'omologazione definitiva dell'accordo, contestualmente all'erogazione della nuova finanza prevista dal piano. Il CdA ha deliberato di non perfezionare l'acquisto a un prezzo

superiore al valore risultante dall'attestazione allegata all'accordo di ristrutturazione. Il perfezionamento è subordinato alla conferma della congruità del prezzo da parte di un esperto indipendente. Con l'acquisto cesserà il pagamento delle royalties che la Società corrisponde a Clabofin per l'utilizzo del marchio. Il marchio sarà compreso tra quelli costituiti in pegno a favore della banca finanziatrice Cherry Bank S.p.a. per la nuova finanza accordata alla Clabo Tech nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione.

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