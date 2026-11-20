MeglioQuesto, svolte udienze di omologazione accordo di ristrutturazione e concordati

In attesa delle determinazioni

(Teleborsa) - MeglioQuesto comunica che si è tenuta dinanzi al Tribunale di Milano l’udienza di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti dell'emittente.



Con riferimento a tale procedimento, non sono state presentate opposizioni e la società resta pertanto in attesa delle determinazioni del Collegio.



Inoltre, si è svolta l’udienza di omologazione dei concordati semplificati a cui hanno fatto ricorso le diverse società controllate. Nel corso dell’udienza, alla presenza dell’ausiliario nominato dal Tribunale, sono state esaminate le eccezioni sollevate da alcuni creditori opponenti e fornite le precisazioni a quelli che avevano presentato note informative.



Anche per tali procedure si resta in attesa delle determinazioni del Collegio.



Lo svolgimento delle udienze - riporta una nota - rappresenta un ulteriore passaggio verso il completamento del percorso di risanamento del Gruppo. La società attende le decisioni del Tribunale, auspicando l’esito favorevole per entrambe le procedure e informerà tempestivamente il mercato dei relativi provvedimenti.



(Foto: © rawpixel)

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