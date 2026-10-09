Francoforte: risultato positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi IT , che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Bechtle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,98%, rispetto a -0,97% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo della società di soluzioni informatiche ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 35,44 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,18, mentre il primo supporto è stimato a 34,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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