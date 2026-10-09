Francoforte: risultato positivo per Bechtle
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi IT, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Bechtle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,98%, rispetto a -0,97% del MDAX).
Lo status tecnico di medio periodo della società di soluzioni informatiche ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 35,44 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,18, mentre il primo supporto è stimato a 34,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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