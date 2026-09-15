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Francoforte: calo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Deutsche Bank
Seduta in ribasso per la prima banca tedesca come assets, che mostra un decremento del 3,18%.
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