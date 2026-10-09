IMD, l'AD Aniello Aliberti trasferisce lo 0,71% del capitale alla holding di famiglia Alefra

(Teleborsa) - I.M.D. International Medical Devices (IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, ha ricevuto dall'azionista Aniello Aliberti, nonché presidente e AD, informativa circa il trasferimento fuori mercato, al fine di un mero riassetto delle quote detenute, di complessive 126.000 azioni ordinarie, pari all'0,71% del capitale sociale della IMD, a favore della holding di famiglia Alefra, già titolare di 11.856.211 azioni ordinarie, di cui lo stesso Aliberti è presidente e AD.



L'azionariato di IMD risulta composto da: Alefra (di cui Aniello Aliberti detiene il diritto di usufrutto sul 94% delle quote) al 67,90% del capitale sociale; Aniello Aliberti all'8,00%; Dornier Medtech al 9,50%; azioni proprie all'1,84%; mercato al 12,75%.

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