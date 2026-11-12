Generali, rumors: Delfin pronta a sostenere progetti di crescita e M&A

(Teleborsa) - Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio guidata da Francesco Milleri e Romolo Bardin, è aperta a sostenere iniziative strategiche di Generali , qualora dovessero presentarsi in futuro, volte a espandere la società italiana e a rafforzarne la proiezione internazionale. Lo scrive Bloomberg, citando persone informate sui fatti.



Queste iniziative potrebbero includere acquisizioni da parte di Generali, la partecipazione a un aumento di capitale o il supporto a un'operazione di aggregazione più ampia, a condizione che venga avanzata una proposta industriale credibile, hanno riferito le fonti, secondo quanto si legge in un lungo articolo su Delfin e il Leone di Trieste.



Affinché Delfin possa appoggiare un piano, è necessario che qualcun altro ne presenti uno, hanno riferito le fonti. Delfin non sta preparando una propria proposta, ma, grazie alla quota detenuta in Generali, all'elevata liquidità e ai consolidati rapporti con altri importanti azionisti italiani, si troverebbe in una posizione di notevole forza.

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