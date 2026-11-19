Exor sale all'8,53% di bioMérieux. Elkann: "azionista di lungo periodo"

(Teleborsa) - Exor porta la quota diretta in bioMérieux , leader mondiale della diagnostica in vitro, dal 3,87% all'8,53%. Lo annunciano Exor e Institut Mérieux. Exor riceverà le azioni tramite una riduzione del capitale di Institut Mérieux, in cambio di parte delle sue azioni nella holding. "Dal 2022 il nostro investimento in Institut Mérieux ci ha dato una visione ravvicinata della cultura imprenditoriale della famiglia Mérieux e del suo impegno per la salute pubblica", ha dichiarato il ceo di Exor John Elkann. "Restiamo un azionista impegnato del gruppo e siamo molto lieti di aumentare la nostra quota in bioMérieux, una società che conosciamo bene, che apprezziamo molto per la leadership nella diagnostica e che vogliamo sostenere nel lungo periodo."



I termini dell'operazione



Il completamento è atteso a dicembre 2026, subordinatamente al periodo di opposizione dei creditori e all'approvazione degli azionisti di Institut Mérieux. Dopo l'operazione Exor avrà l'8,53% del capitale e il 5,35% dei diritti di voto di bioMérieux, mentre Institut Mérieux resterà azionista di maggioranza con il 55,24% del capitale e il 68,67% dei diritti di voto. Exor deterrà inoltre il 5,02% del capitale e il 2,58% dei diritti di voto di Institut Mérieux. Exor è azionista di Institut Mérieux dal 2022 e diretta di bioMérieux dal 2025. Il cda di bioMérieux dovrebbe proporre alla prossima assemblea la nomina di Benoît Ribadeau-Dumas come rappresentante di Exor: è già nel consiglio di Institut Mérieux e osservatore senza diritto di voto in bioMérieux. La governance di Institut Mérieux resta invariata. Exor e la famiglia Mérieux "non intendono agire di concerto" su bioMérieux.

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