Milano 10:47
49.782 +0,98%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
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Londra 10:47
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Francoforte 10:47
25.062 +1,03%

Londra: balza in avanti Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Fresnillo
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 3,38% sui valori precedenti.
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