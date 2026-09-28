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Fresnillo in discesa a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Fresnillo in discesa a Londra
Pressione sul leader mondiale dell'argento, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,22%.
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