Londra: i venditori si accaniscono su Fresnillo
(Teleborsa) - In forte ribasso il leader mondiale dell'argento, che mostra un -5,22%.
L'andamento di Fresnillo nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,02 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28. Il peggioramento di Fresnillo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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