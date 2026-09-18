Milano 10:13
52.201 -0,35%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
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Londra 10:13
10.758 -0,54%
Francoforte 10:13
25.579 -0,54%

Londra: positiva la giornata per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento, che avanza bene del 2,76%.
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