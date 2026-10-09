Lottomatica e CIRSA, i CdA approvano il progetto di fusione. Assemblee entro fine novembre

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione di Lottomatica Group e CIRSA Enterprises hanno approvato, ciascuno per quanto di propria competenza, il progetto comune di fusione che definisce i termini e le condizioni della prospettata fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA in Lottomatica, come già annunciato lo scorso 2 settembre.



Le società hanno inoltre completato il deposito di tutte le notifiche regolamentari richieste in relazione alla Proposed Combination, tra cui: le notifiche antitrust all'AGCM (Italia), alla CNMC (Spagna), alla Commissione Nazionale Antimonopolio messicana e al Consiglio della Concorrenza marocchino; le notifiche in materia di investimenti esteri diretti (FDI) alle competenti autorità italiane e spagnole; la notifica FSR alla Commissione Europea.



Le assemblee straordinarie di Lottomatica e CIRSA saranno debitamente convocate e si prevede che si terranno entro la fine di novembre 2026. Il perfezionamento della Proposed Combination è previsto per il secondo trimestre del 2027.



Per ogni azione ordinaria CIRSA detenuta alla data di efficacia della Fusione saranno assegnate 0,668 nuove azioni ordinarie Lottomatica. Il rapporto di cambio non prevede alcun conguaglio in denaro.



Prima della data di efficacia della Fusione, CIRSA distribuirà ai propri azionisti un dividendo straordinario pari a 1,56 euro per azione CIRSA (corrispondente a circa 262 milioni). Inoltre, si prevede che gli azionisti di Lottomatica e CIRSA ricevano entro il 30 giugno 2027, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e all'adozione delle opportune deliberazioni societarie, dividendi o acconti sui dividendi relativi all'esercizio 2026 per un ammontare stimato rispettivamente fino a 130 milioni e fino a 100 milioni.



Lottomatica manterrà la propria sede legale a Roma, in Italia, e l'attuale denominazione sociale. Guglielmo Angelozzi continuerà a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato e Laurence Van Lancker quella di Deputy CEO e CFO. Antonio Hostench Feu continuerà a ricoprire la carica di Amministratore Delegato e Antonio Grau Folguera quella di CFO del business di CIRSA. Blackstone, in qualità di azionista di riferimento di CIRSA, avrà il diritto di designare due membri del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica, che sarà aumentato da 11 a 13 membri.



Le azioni Lottomatica, comprese quelle di nuova emissione che saranno assegnate agli azionisti di CIRSA, rimarranno quotate su Euronext Milan (Borsa Italiana) e, a seguito del perfezionamento della Fusione e dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, saranno ammesse alla negoziazione anche sulle Borse spagnole di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia tramite il Sistema de Interconexión Bursátil.



Gli azionisti di CIRSA che dovessero esprimere voto contrario all'approvazione del Progetto Comune di Fusione nell'Assemblea degli Azionisti di CIRSA avranno diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi dalla normativa spagnola applicabile, ricevendo un corrispettivo in denaro pari a 13,20 euro per azione CIRSA, al netto di qualsiasi dividendo straordinario, dividendo ordinario o altra distribuzione effettuata prima della data di efficacia della Fusione. La Fusione è subordinata, inter alia, alla condizione che il numero di azioni CIRSA per le quali sia validamente esercitato il diritto di recesso non superi il 5%.



Il CdA di Lottomatica, una volta espletate tutte le formalità societarie e/o normative del caso, intende sottoporre all'approvazione degli azionisti della società risultante dalla fusione una distribuzione di capitale pari a 744 milioni di euro, da attuare tramite la distribuzione di un dividendo straordinario, un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie, o una combinazione di entrambe le alternative, come verrà stabilito al momento opportuno.

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