LU-VE, portafoglio ordini record a 402,6 milioni di euro al 30 settembre

(Teleborsa) - LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato che il fatturato prodotti nel terzo trimestre 2026 raggiunge 169,2 milioni di euro (con un incremento del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2025). La crescita cumulata nei primi 9 mesi del 2026 raggiunge il +12,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2025 con un valore di 490,2 milioni di euro.



Il portafoglio ordini al 30 settembre 2026 ammonta a 402,6 milioni di euro, registrando un aumento del 68,7% rispetto al 30 settembre 2025 e un incremento del 20,8% rispetto al 30 giugno 2026. Si tratta del valore più alto mai registrato da LUVE. Il portafoglio ordini include esclusivamente ordini con data di consegna definita. Contratti quadro, accordi pluriennali e altri impegni commerciali confluiscono progressivamente nel portafoglio ordini man mano che vengono definite le relative date di consegna.

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