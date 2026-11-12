LU-VE, portafoglio ordini record oltre 400 milioni al 30 settembre 2026

Fatturato 9 mesi +14% a cambi costanti

(Teleborsa) - Il terzo trimestre dell’anno di LU-VE ha registrato una crescita del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un fatturato pari a 173,8 milioni, che ha portato il fatturato nei primi nove mesi a 498,9 milioni, con un incremento del 13,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025.



A cambi costanti l’incremento del fatturato nei 9 mesi sarebbe stato pari al 14%.



Al 30 settembre 2026 il valore del portafoglio ordini - si legge in una nota - ha segnato l’ennesimo record superando la soglia dei 400 milioni (402,6 milioni) in crescita del 68,7% rispetto a settembre 2025 (+20,8% rispetto al dato di giugno che rappresentava il primato precedente).



L'EBITDA è stato di 78,2 milioni (15,7% dei ricavi) rispetto a 64,4 milioni (14,6% dei ricavi) dei primi 9 mesi del 2025. Nel conto economico dei primi 9 mesi del 2026 sono stati registrati 1,1 milioni non rientranti nella gestione ordinaria, per attività legate all’ampliamento dello stabilimento produttivo di LU-VE US in Texas (0,4 milioni) e per la dismissione dello stabilimento di Villa

Santina in Friuli-Venezia Giulia (0,7 milioni), portando l’EBITDA adjusted a 79,3 milioni (15,9% dei ricavi) con un incremento del 20,8%.



Il Risultato netto è pari a 43,7 milioni (8,7% dei ricavi), rispetto a 28,3 milioni dei primi 9 mesi del 2025 (6,4% dei ricavi).

Applicando l’effetto fiscale alla variazione netta del fair value dei derivati e del costo ammortizzato (negativi 0,1 milioni) e alla cessione,

alla fine del mese di giugno, della partecipazione di minoranza pari al 25% (0,8 milioni) nella società serba Standard Coil Doo Sabac (ex

Refrion Serbia), il Risultato netto adjusted sarebbe stato pari a 43,9 milioni (8,8% dei ricavi, che include anche l’impatto dei costi non rientranti nella gestione ordinaria, sui quali è stato applicato un effetto fiscale di 0,2 milioni), rispetto a 30,5 milioni (6,9% dei ricavi) al 30 settembre 2025.



Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo è di 42,3 milioni (8,5% dei ricavi), rispetto a 27,1 milioni (6,2% dei ricavi) dei primi 9 mesi del 2025. Includendo anche l’aggiustamento relativo all’ammortamento del "Purchase Price Allocation" e l’aggiustamento relativo alle perdite/guadagni su cambi intragruppo non realizzate, il Risultato netto adjusted è stato di 45,4 milioni, pari al 9,1% dei ricavi (34,8

milioni nei 9M25), +30,5% A/A.



La situazione patrimoniale

L'Indebitamento finanziario netto è negativo per 85,8 milioni (72,7 milioni al 31 dicembre 2025) con una differenza di 13,1 milioni

principalmente dovuta per 18,5 milioni agli investimenti, per 11,3 milioni alla distribuzione di dividendi, per 46,5 milioni all’incremento

del capitale circolante operativo al netto di 2,0 milioni legati alla variazione degli altri debiti e crediti, di 1,5 milioni legati al decremento

delle altre passività finanziarie (IFRS16) e di 59,7 milioni di flusso positivo della gestione.



L'outlook

In considerazione del portafoglio ordini ai massimi di sempre e dell’acquisizione ordini che rimane molto robusta per quasi tutte le applicazioni (in particolare "power gen", "data center" e pompe di calore), LUVE conferma il miglioramento della visibilità sullo

sviluppo a breve termine e l’attitudine positiva sia per la parte finale del 2026 che per l'inizio del 2027.





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