Madrid: andamento sostenuto per Grifols

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica e chimica spagnola , in guadagno del 2,85% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,77%, rispetto a +0,55% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di Grifols perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 9,84 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 10,02. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 9,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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