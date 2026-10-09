Madrid: andamento sostenuto per Grifols
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica e chimica spagnola, in guadagno del 2,85% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,77%, rispetto a +0,55% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico di Grifols perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 9,84 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 10,02. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 9,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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