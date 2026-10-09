Michaud (EBA), più controlli sulle banche UE per rischi legati a titoli di stato, ma esposizione "contenuta"

Per presidente EBA "contenuto" anche potenziale impatto di eventuale crollo legato all'AI, ma oggetto di "grande attenzione".

(Teleborsa) - Le autorità di vigilanza bancaria europee stanno effettuando controlli supplementari sui rischi legati agli enormi portafogli di titoli di stato detenuti dagli istituti di credito. Lo ha affermato François-Louis Michaud, presidente dell'Autorità bancaria europea (EBA) in un'intervista a Bloomberg, proprio mentre i rendimenti di alcuni titoli di stato europei "core" toccano massimi pluriennali.



Michaud ha aggiunto che, finora, le esposizioni appaiono "contenute", con l'impatto positivo dei maggiori margini di interesse derivanti dai titoli che "compensa ampiamente" l'effetto del calo dei prezzi obbligazionari sul valore economico del patrimonio netto delle banche.



Bloomberg ha richiamato che, secondo il più recente "risk dashboard" dell'EBA, alla fine dello scorso anno le banche europee detenevano titoli di stato per un valore superiore a 4.000 miliardi di euro, pari a circa il 13% del loro attivo. Gli istituti possono detenere debito sovrano dei paesi dell'UE senza l'obbligo di copertura patrimoniale, sebbene il pacchetto UE sulla competitività bancaria proponga l'introduzione di oneri per le esposizioni concentrate, al fine di ridurre il rischio che le banche vengano trascinate a fondo dalle difficoltà finanziarie del proprio Stato sovrano.



Il presidente dell'EBA ha precisato che le attuali regole patrimoniali non esonerano le banche dal considerare i rischi legati ai titoli di stato, aggiungendo che sono in corso interlocuzioni tra le autorità di vigilanza e le banche in merito all'entità dell'esposizione ai rendimenti dei titoli di stato e alle modalità di gestione e copertura di tale rischio.



Michaud ha inoltre affermato che appare "contenuto" anche il potenziale impatto sulle banche europee di un eventuale crollo legato all'intelligenza artificiale. Egli ha precisato che "l'esposizione complessiva delle banche dell'UE verso tale settore è pari al 4%, il che offre un certo margine di tranquillità", pur non nascondendo il fatto che il tema è oggetto di "grande attenzione" da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nazionali dell'EBA.

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