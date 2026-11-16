Vujcic (BCE), rapida espansione AI ed elevato debito pubblico minacciano la stabilità finanziaria europea

(Teleborsa) - La rapida espansione dell'intelligenza artificiale e l'elevato debito pubblico rappresentano attualmente i maggiori rischi per la stabilità finanziaria dell'Eurozona.



E' quanto sostiene Boris Vujcic, vicepresidente della BCE, nel suo discorso di apertura alla Euro Finance Week. Le valutazioni dell'IA sui mercati azionari globali rimangono elevate e il rischio di una revisione al ribasso è aumentato. La correzione successiva alle elezioni di metà mandato statunitensi, "sebbene contenuta, serve a ricordare di rimanere cauti sulle valutazioni dell'IA".



Tuttavia, "i rischi legati all'IA per la stabilità dell'intero sistema derivano ora da una serie di fattori aggiuntivi", ovvero "l'espansione dei finanziamenti esterni dai mercati azionari a quelli obbligazionari, la concentrazione delle esposizioni, l'accelerazione dell'adozione dell'IA e i potenziali attacchi informatici".



Vujcic sottolinea poi che l'economia è "notevolmente resiliente" e ha continuato a espandersi nel terzo trimestre. Allo stesso tempo, l'inflazione di fondo è rimasta sostanzialmente stabile e " i salari non mostrano una risposta significativa in questa fase".



"Nel complesso, i recenti sviluppi dei prezzi dell'energia potrebbero spingere l'inflazione al rialzo, mentre la minore fiducia e l'aumento dei costi di finanziamento dovrebbero contenerla in parte, frenando la crescita".



In un contesto di ostacoli geopolitici e di rischi "elevati" per la stabilità finanziaria, è essenziale preservare la resilienza del settore bancario e rafforzarla per gli istituti non bancari, anche attraverso una maggiore supervisione a livello UE.



Pur riconoscendo la necessità di una maggiore finanza basata sul mercato, il vicepresidente della BCE sostiene che il "ruolo più incisivo per gli istituti non bancari deve andare di pari passo con garanzie più solide a livello di sistema".



Ciò vale anche per il credito privato: "Sebbene i rischi al momento appaiano contenuti, la rapida crescita del credito privato richiede un attento monitoraggio, data la limitata trasparenza, la crescente interconnessione con banche e assicuratori e i potenziali squilibri di liquidità".

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