BCE, IA e debito sovrano aumentano rischi per stabilità finanziaria

IL Rapporto sulla stabilità finanziaria dsell'Eurotower conferma però anche una certa resilienza del settore bancario che è ben posizionato per sopportare gli shock

(Teleborsa) - Il tumultuoso sviluppo dell'IA e le elevate aspettative del settore in termini di utili rendono i mercati finanziari vulnerabili, accrescendo la volatilità delle quotazioni del settore, ma un altro fattore di rischio per i mercati è rappresentato dagli squilibri delle finanze pubbliche, che potrebbero sfociare in una revisione globale del rischio sovrano. In questo contesto, il settore finanziario nel suo complesso è esposto ad una serie di tensioni, nonostante la resilienza di redditività e capitale degli Istituti bancari. E' quanto prevede il Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE relativo al mese di novembre.



Banche in grado di sostenere shock



Secondo il Rapporto, le prospettive di stabilità finanziaria dell'Eurozona sono influenzate da questi tre fattori: rischi legati alle valutazioni dell'intelligenza artificiale (IA), squilibri fiscali e tensioni geoeconomiche.



"I rischi per la stabilità finanziaria dell'area euro rimangono elevati, data la persistente incertezza geoeconomica e la crescente esposizione all'IA", ha dichiarato il vicepresidente della BCE Boris Vujcic, aggiungendo "le banche sono ben posizionate per resistere agli shock, mentre le vulnerabilità sono più accentuate in alcuni istituti non bancari, dove i rischi sono in aumento e le misure di salvaguardia macroprudenziali sono meno sviluppate".



Economia Eurozona resiliente

L'economia dell'Eurozona ha continuato a dimostrare resilienza, nonostante uno shock energetico, le tensioni commerciali e gli eventi meteorologici estremi. Tuttavia, prolungate interruzioni delle forniture energetiche e la persistente incertezza in materia di politica commerciale potrebbero mettere a dura prova questa resilienza.



IA: alte aspettative utili accrescono vulnerabilità

L'entusiasmo per il potenziale trasformativo dell'IA ha spinto i mercati azionari globali a registrare forti guadagni, nonostante una certa volatilità recente. Le valutazioni attuali si basano su ambiziose aspettative di utili, - sottolinea la BCE - che potrebbero tuttavia essere messe in discussione da problemi di finanziamento o dalla concorrenza di modelli di intelligenza artificiale più economici. Gli investimenti nelle infrastrutture di IA sono finanziati tramite debito, pertanto un potenziale cambiamento del sentiment potrebbe propagare le perdite dai mercati azionari a quelli obbligazionari.



Il debito sovrano torna sotto osservazione

Nell'Eurozona, gli elevati livelli di debito sovrano stanno aumentando il rischio di bruschi episodi di riprezzamento dei mercati obbligaizonari, sebbene i mercati abbiano continuato a funzionare in modo ordinato. L'incertezza geoeconomica, l'aumento dei prezzi dell'energia e la debole crescita economica potrebbero ulteriormente mettere a dura prova le finanze pubbliche, lasciando ai governi meno margine di manovra per reagire agli shock.



L'esposizione di banche e istituti non bancari al finanziamento dell'IA e ai titoli di Stato li rende vulnerabili ai rischi di riprezzamento. Sebbene la qualità degli attivi bancari rimanga solida, l'aumento dei prezzi dell'energia e il peggioramento delle condizioni economiche potrebbero rendere più difficile per famiglie e imprese il rimborso dei debiti. I legami più stretti tra banche e istituti non bancari potrebbero diffondere e amplificare gli shock in tutto il sistema finanziario.



In ogni caso, la BCE ritiene che il settore bancario europeo sia ben posizionato per assorbire potenziali shock, grazie a profitti elevati, solide riserve di capitale e un'ampia liquidità. Preservare la resilienza delle banche rimane per l'Eurotower una priorità macroprudenziale fondamentale, insieme alla risoluzione delle vulnerabilità legate alla liquidità e agli elevati livelli di indebitamento di alcuni istituti non bancari.



0Accelerare i progressi sull'unione dei risparmi e degli investimenti dell'UE sarà inoltre essenziale per sostenere la crescita economica e la competitività, preservando al contempo la stabilità finanziaria.

Condividi

```