Citigroup punta sull'Europa dopo le turbolenze legate all'AI

(Teleborsa) - Gli strateghi di Citigroup hanno ridotto il giudizio sulle azioni statunitensi e sul settore tecnologico globale, migliorando al contempo quello sulle azioni europee, grazie alla minore esposizione di queste ultime alle turbolenze legate all'intelligenza artificiale.



Gli analisti hanno declassato Stati Uniti e settore tecnologico a "neutral", elevando l'Europa - Regno Unito escluso - a "overweight" e sottolineando come la regione possa beneficiare maggiormente del calo dei prezzi del petrolio.



Il broker è intervenuto in seguito a una settimana movimentata sui mercati globali, innescata dall'ampia vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Le preoccupazioni per una regolamentazione più stringente sull'IA hanno spinto l'indice S&P 500 verso la peggiore perdita settimanale dall'aprile 2025, mentre solo nella giornata di giovedì scorso il Nasdaq 100 ha bruciato 2,3 trilioni di dollari di capitalizzazione.



Il team guidato da Beata Manthey ha spiegato che, sebbene Citi mantenga una visione positiva sulle prospettive dell'IA, è possibile che si verifichino ulteriori vendite prima che il sentiment si stabilizzi e che le revisioni degli utili forniscano basi più solide per gli investimenti.



Il mercato azionario europeo, grazie alla sua diversificazione, si è rivelato un'opportunità interessante per gli investitori globali che cercano di ridurre l'esposizione ai titoli legati all'intelligenza artificiale. La presenza di un mix che include solidi titoli industriali, banche e società difensive ha permesso alla regione di evitare gli effetti peggiori delle turbolenze della scorsa settimana.

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