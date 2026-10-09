Revalue Energies, project financing da 160 milioni di euro per portafoglio fotovoltaico da 162 MW

(Teleborsa) - Revalue Energies, piattaforma italiana attiva nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha annunciato il closing del proprio primo project financing, relativo a un portafoglio di 26 progetti fotovoltaici per una capacità complessiva di circa 162 MW e un ammontare di facilities superiore a 160 milioni di euro. L'operazione è stata sottoscritta da un pool di primari istituti finanziari composto da Bayerische Landesbank (BayernLB), Unicredit e ING , che ricopre inoltre i ruoli di Agent, Account Bank e Issuing Bank dell'operazione.



Fondata nel dicembre 2023 da Marco Corsetti e Luca Di Giacomo, Revalue Energies ha accelerato la propria crescita industriale a partire dall'ingresso di Asterion Industrial Partners come socio di maggioranza nel 2024. Da allora la società ha costruito un portafoglio che supera i 3 GW tra fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo.



"Per noi questo closing non rappresenta semplicemente un finanziamento, ma un passaggio importante nella costruzione di Revalue - ha commentato Marco Corsetti, fondatore di Revalue Energies - In questi anni abbiamo scelto di sviluppare un modello realmente integrato, investendo direttamente nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione dei nostri impianti e con l'obiettivo di mantenerli nel lungo periodo. Avere al nostro fianco BayernLB, ING e UniCredit in un'operazione di questa dimensione rappresenta una conferma importante del lavoro fatto fino a oggi e, soprattutto, ci dà una base solida e scalabile per continuare a crescere".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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