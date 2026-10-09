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Revalue Energies, project financing da 160 milioni di euro per portafoglio fotovoltaico da 162 MW

Banche, Energia
Revalue Energies, project financing da 160 milioni di euro per portafoglio fotovoltaico da 162 MW
(Teleborsa) - Revalue Energies, piattaforma italiana attiva nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha annunciato il closing del proprio primo project financing, relativo a un portafoglio di 26 progetti fotovoltaici per una capacità complessiva di circa 162 MW e un ammontare di facilities superiore a 160 milioni di euro. L'operazione è stata sottoscritta da un pool di primari istituti finanziari composto da Bayerische Landesbank (BayernLB), Unicredit e ING, che ricopre inoltre i ruoli di Agent, Account Bank e Issuing Bank dell'operazione.

Fondata nel dicembre 2023 da Marco Corsetti e Luca Di Giacomo, Revalue Energies ha accelerato la propria crescita industriale a partire dall'ingresso di Asterion Industrial Partners come socio di maggioranza nel 2024. Da allora la società ha costruito un portafoglio che supera i 3 GW tra fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo.

"Per noi questo closing non rappresenta semplicemente un finanziamento, ma un passaggio importante nella costruzione di Revalue - ha commentato Marco Corsetti, fondatore di Revalue Energies - In questi anni abbiamo scelto di sviluppare un modello realmente integrato, investendo direttamente nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione dei nostri impianti e con l'obiettivo di mantenerli nel lungo periodo. Avere al nostro fianco BayernLB, ING e UniCredit in un'operazione di questa dimensione rappresenta una conferma importante del lavoro fatto fino a oggi e, soprattutto, ci dà una base solida e scalabile per continuare a crescere".

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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