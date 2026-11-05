Lettura rialzista per ING Groep
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Effervescente il gruppo bancario di origine olandese, tra i componenti dell'AEX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,98%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 29,09 Euro, con stop loss posto a quota 27,32, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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