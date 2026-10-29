ING, l'utile trimestrale sale meno delle attese. Nuova distribuzione da 1,9 miliardi e 400 esuberi

La banca olandese conferma l'outlook 2026

(Teleborsa) - ING ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 1.850 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (ma è risultato inferiore alla previsione di consensus degli analisti, pari a 1,97 miliardi di euro), e un ritorno sul patrimonio tangibile (ROTE) del 16,3%. L'utile per azione è salito dell'8,3% a 0,65 euro, grazie alla riduzione delle azioni in circolazione dopo i buyback.



I ricavi totali sono cresciuti del 5,6% a 6.227 milioni di euro. Il margine di interesse commerciale è salito del 13,4% a 4.335 milioni e le commissioni nette del 9,3% a 1.273 milioni, mentre gli altri proventi sono scesi del 37,4% a 602 milioni per effetto della volatilità dei tassi sui risultati della tesoreria. I costi operativi sono aumentati del 3,6% a 3.119 milioni, mentre gli accantonamenti su crediti sono saliti a 403 milioni, inclusi 111 milioni di overlay prudenziale legato a un aggiornamento dei modelli sul portafoglio Project Finance.



Sul fronte commerciale, la banca ha acquisito 259.000 nuovi clienti primari mobile, con una crescita netta dei prestiti core di 11 miliardi e dei depositi core di 12,1 miliardi. Il CET1 ratio si è attestato al 13,3%, consentendo l'annuncio di una nuova distribuzione da 1,9 miliardi di euro, composta da un buyback fino a 1,65 miliardi e da un pagamento cash di 250 milioni il 14 gennaio 2027.



"ING ha registrato un solido terzo trimestre, continuando a eseguire la nostra strategia e a ottenere buone performance commerciali e finanziarie - ha dichiarato il CEO Steven van Rijswijk - In un contesto di persistente incertezza geopolitica, volatilità e pressione sulla fiducia di consumatori e imprese, i nostri clienti continuano a dimostrare fiducia in ING. Questo dimostra la forza e la resilienza del nostro business e restiamo ben posizionati per raggiungere il nostro outlook per il 2026".



ING ha confermato le previsioni per il 2026, con ricavi totali superiori a 24,5 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi da commissioni, costi tra 12,6 e 12,8 miliardi e un ROTE superiore al 15%. Confermate anche le stime 2027, con ricavi oltre 26 miliardi e ROTE sopra il 16%. La banca ha inoltre annunciato la riorganizzazione del Wholesale Banking, che sarà rinominato Corporate and Institutional Banking: sono previsti circa 400 esuberi a livello globale, un accantonamento di circa 175 milioni nel quarto trimestre e risparmi per circa 75 milioni annui dal 2028.

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