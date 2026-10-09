Semiconduttori a premio: il Cash Collect UniCredit con cedola mensile del 2,41%

Il certificato DE000UR3F3W6 su Arm, Intel, Marvell e Micron offre fino al 28,92% annuo lordo con barriera al 50%, in un mercato ai massimi e con la Fed tornata restrittiva

(Teleborsa) - L'emissione del certificato di Unicredit contraddistinto da ISIN DE000UR3F3W6, si colloca in una fase di mercato tutt'altro che neutrale. Sul fronte macro, il 16 settembre 2026 il FOMC ha alzato il tasso sui federal funds di 25 punti base, portandolo nell'intervallo 3,75%-4%: si tratta del primo rialzo dal 2023, deciso con voto unanime 12-0. Parallelamente, il dibattito sulle valutazioni del comparto tecnologico resta acceso: in un'analisi pubblicata sul blog della BCE, cinque economisti hanno osservato che l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale ha portato le valutazioni di Borsa su livelli non più visti dalla bolla delle dot-com, ritenendo probabile una correzione e stimando in circa 440 miliardi di euro l'esposizione delle famiglie dell'area euro al tech statunitense.



Lo strumento: struttura worst of con memoria e step-down

Il prodotto è un Cash Collect Worst Of Autocallable emesso da UniCredit Bank GmbH, classificato come Cash Collect Memory Step Down con scadenza 20 settembre 2029. La denominazione sintetica dello strumento – UCH CC MRVL/ARM/INTEL/MICR 50 200929 – ne riassume l'architettura: quattro azioni della filiera dei semiconduttori e barriera al 50%. Le due serie gemelle, con e senza Airbag, sono state emesse il 30 settembre e negoziate sul SeDeX di Borsa Italiana: il DE000UR3F3W6 riconosce un premio mensile del 2,41% (28,92% annuo lordo), contro il 2,02% (24,24% annuo) della versione con Airbag DE000UR3F7A3, a parità di sottostanti, scadenza e barriere. Il differenziale, pari a 4,68 punti percentuali annui, rappresenta in sostanza il prezzo implicito della protezione aggiuntiva.



Protezione e rendimento

Il premio mensile con effetto memoria viene corrisposto se il titolo peggiore del paniere quota almeno al 50% del valore iniziale, soglia che coincide con la barriera sul capitale, fissata anch'essa al 50%. L'effetto memoria consente di recuperare le cedole non pagate alla prima data utile in cui la condizione torna soddisfatta, trasformando le sospensioni temporanee in differimenti anziché in perdite definitive. Alla rilevazione del 6 ottobre il peggiore dei tre panieri della nuova gamma cedeva tra l'1,02% ( Micron ) e il 2,63% ( Intel ) rispetto al valore iniziale, con una distanza dalla barriera compresa tra il 48,6% e il 49,5%. Il certificato tratta in prossimità della parità, con prezzo di riferimento a 100,52 euro su un nominale di 100 euro.



Durata e possibile scadenza anticipata

La durata è di 36 mesi, con valutazione finale il 20 settembre 2029 e scadenza il 27 settembre 2029. La struttura prevede un meccanismo di rimborso anticipato con soglia decrescente: nelle strutture step-down il profilo è asimmetrico, perché la riduzione progressiva del livello di richiamo aumenta la probabilità di autocall, accorciando la durata attesa proprio negli scenari favorevoli. Il calendario puntuale delle finestre e dei trigger è riportato nelle Condizioni Definitive e nel KID, documenti la cui lettura resta imprescindibile.



I sottostanti: quattro protagonisti della stessa filiera

Micron Technology è il nome più esposto al superciclo delle memorie. Nel quarto trimestre fiscale 2026 ha registrato ricavi per 54,23 miliardi di dollari, in crescita del 379% su base annua, con un utile netto di 37,7 miliardi contro i 3,2 miliardi di un anno prima. Il margine lordo ha toccato l'87% e la guidance per il trimestre in corso indica circa 61,5 miliardi di ricavi, mentre l'esercizio 2026 si è chiuso con ricavi record per 133,2 miliardi, +256% anno su anno. Il gruppo sta investendo 250 miliardi di dollari in due nuovi campus dedicati alla HBM[6]: un'espansione che, in prospettiva, è anche il principale fattore di rischio ciclico. A Milano il titolo tratta a 940,9 euro, in calo dell'1,25%.



Intel rappresenta la componente di turnaround. Nel trimestre i ricavi sono saliti del 25% a oltre 16 miliardi di dollari, con margine lordo risalito al 40,4%, ma la divisione fonderia ha registrato una perdita di 2,1 miliardi e ricavi da clienti terzi per soli 293 milioni. Il sostegno azionario è peculiare: governo statunitense, NVIDIA e SoftBank hanno complessivamente impegnato 15,9 miliardi di dollari, con Washington salita a una quota vicina al 10% e divenuta primo azionista singolo. Il titolo quota attorno a 107 dollari, con un progresso superiore al 190% da inizio anno, e pubblicherà i conti del terzo trimestre il 29 ottobre: è il sottostante oggi più distante dai massimi relativi e, nella rilevazione citata, il peggiore del paniere.



Marvell Technology è la scommessa infrastrutturale sul custom silicon. I ricavi sono cresciuti del 36% su base annua nell'ultimo trimestre e la società ha alzato a 18 miliardi di dollari l'obiettivo di fatturato per l'esercizio 2028, con oltre venti design win tra Amazon , Alphabet , Microsoft e Meta . Il titolo ha guadagnato circa il 210% nel 2026, un rialzo che incorpora aspettative elevate e lascia poco margine a eventuali delusioni sulla guidance.



Arm Holdings chiude il paniere con il modello a più alta marginalità. Nell'esercizio FYE26 i ricavi hanno raggiunto il record di 4,92 miliardi di dollari, con royalty a 2,61 miliardi (+21%) e licenze a 2,31 miliardi (+25%), e royalty da data center più che raddoppiate su base annua. Il titolo ha chiuso a 307,49 dollari il 2 ottobre e i conti del secondo trimestre fiscale sono attesi il 4 novembre; i multipli restano però estremi, con un rapporto prezzo/utili storico vicino a 393.

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