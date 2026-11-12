Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Seduta in denaro per i listini a stelle e strisce, dove è proseguita l'avanzata dei titoli tecnologici e legati all'intelligenza artificiale-



Se è stata più timida la performance del Dow Jones , che ha messo a segno un +0,49%, l' S&P-500 ha terminato la giornata con un aumento significativo dell'1,31%. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,28%); come pure, buona la prestazione dell' S&P 100 (+1,34%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+2,71%), energia (+1,83%) e beni industriali (+1,32%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,95%), Caterpillar (+2,91%), Cisco Systems (+2,66%) e Alphabet (+2,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's , che ha archiviato la seduta a -2,61%.



Sotto pressione Microsoft , con un forte ribasso del 2,26%.



Soffre Amazon , che evidenzia una perdita dell'1,74%.



Tentenna Nike , con un modesto ribasso dello 0,91%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, CoreWeave (+24,71%), Nebius Group (+15,44%), SanDisk (+13,69%) e ARM Holdings (+12,10%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su AirBnb , che ha chiuso a -3,08%.



Preda dei venditori SpaceX , con un decremento del 2,34%.



Si concentrano le vendite su Microsoft , che soffre un calo del 2,26%.



Vendite su Meta Platforms , che registra un ribasso dell'1,97%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 12/11/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 189K unità)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,98 Mln unità; preced. 3,99 Mln unità)

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%)

18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -865K barili)



Venerdì 13/11/2026

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,3%)



Lunedì 16/11/2026

14:30 USA: Empire State Index (preced. 25,5 punti).

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