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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,12%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.239,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,12%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,12%, terminando le negoziazioni a 24.239,45 punti.
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