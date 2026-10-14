Milano
17:16
49.776
-0,56%
Nasdaq
17:16
30.189
-1,24%
Dow Jones
17:16
51.642
-0,06%
Londra
17:16
10.719
+0,64%
Francoforte
17:15
25.310
+0,20%
Mercoledì 14 Ottobre 2026, ore 17.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,15%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,15%
L'Indice Hang Seng chiude a 24.307,67 punti
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2026 - 10.25
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 24.307,67 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,1%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,12%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,08%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,04%
Altre notizie
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto