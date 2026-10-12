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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Food & Beverage
Giornata di guadagni per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata a 475,34 punti.
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