Madrid: risultato positivo per Iberdrola

(Teleborsa) - Balza in avanti la utility spagnola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Iberdrola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,74 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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