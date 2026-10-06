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Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel
Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,50%.
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