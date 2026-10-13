Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato +0,15%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 0,9297. La resistenza più immediata è stimata a 0,9326. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 0,9355, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)