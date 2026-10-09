Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,1%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9312, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9352. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9297.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)