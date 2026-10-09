Milano 10:34
49.766 +0,95%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:34
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Francoforte 10:34
25.041 +0,94%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9312, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9352. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9297.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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