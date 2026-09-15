Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 14 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.583,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.665,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.546,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)