Milano 10:42
50.641 +0,80%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:42
10.493 +0,62%
Francoforte 10:42
25.206 +1,07%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.630,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.722,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.595,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```