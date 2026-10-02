Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.630,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.722,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.595,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)